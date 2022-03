Capes recebe inscrições para programa de pós-doutorado

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) abriu nesta quarta-feira, dia 16 de março, o período de inscrição de propostas para o programa de pós-doutorado estratégico. O edital com as regras e prazos foi publicado na última segunda, 14 de março.

De acordo com o documento, os interessados devem apresentar os projetos até as 12h do dia 2 de março (horário de Brasília).

A Capes vai ofertar 1,4 mil bolsas para até 709 projetos. O investimento previsto é de R$ 173,5 milhões e visa contemplar 2,4 mil acadêmicos. Ainda conforme o edital, a oferta de bolsas será no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG).

Resultado

Segundo a Capes, a divulgação do resultado final está prevista para ser feita a partir do dia 31 de agosto, no Diário Oficial da União, após as fases de análise técnica e de análise dos recursos. O início da implementação dos projetos está previsto para setembro.

A presidente da Capes, Cláudia Queda de Toledo, afirmou que o programa tem como objetivo aumentar a eficácia na formação de mestres e doutores no país.

“Com esse novo programa voltado ao pós-doutorado, a Capes pretende ampliar o conhecimento, a produção científica e a adoção de tecnologias para que os cursos se consolidem e contribuam para o desenvolvimento local, regional e nacional”, afirmou a representante do órgão.

O programa tem como objetivo oportunizar o aperfeiçoamento de jovens doutores por meio da atuação no ensino e na pesquisa.

Com dados da Agência Brasil.

