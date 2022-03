Card oferece oportunidades de emprego em todo o país

A Card, empresa de meios de pagamento e soluções de tecnologia, está oferecendo oportunidades de emprego em todo o país. Ao todo, são mais de 40 vagas abertas em cidades de sete Estados brasileiros, sendo: São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco e Espírito Santo.

As chances são para diversas áreas e diferentes níveis de senioridade, de jovem aprendiz a gerente de produtos financeiros.

Há oportunidades para Assistente comercial, Analista financeiro, Analista de informações, Gerente de produtos financeiros, Gerente de novos negócios, Vendedor (a), Auxiliar de estoque, Programador (a), Analista de planejamento e compras, Executivo (a) de novos negócios, Coordenador de vendas, Programador de PÓS, Supervisor de vendas, Auxiliar de serviços gerais, Estagiário de TI, Analista Administrativo, Supervisor de vendas, Jovem Aprendiz, Executivo (a) de contas e muito mais.

Além das vagas regulares, a empresa oferece chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) na função de Atendente de telemarketing. O profissional será responsável por realizar contato com clientes para venda de produtos físicos e serviços, atender chamadas de clientes em potencial, utilizar roteiros para fornecer informações sobre recursos e preços do produto e apresentar seus benefícios.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência anterior. Além do salário compatível com o mercado, os contratados terão direito a vale refeição, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida.

Sobre a empresa

A Card é uma empresa de distribuição de produtos digitais por meio de um ecossistema multicanal, que atua como parceiro de empresas de todo o País com a missão de ajudá-las a oferecer aos seus clientes as melhores soluções de telecom, pagamentos e recargas.

Entre os desafios diários da empresa está o de democratizar o acesso da população à comunicação. Atualmente, o time da Card é composto por mais de 1000 pessoas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://grupocard.solides.jobs/ para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada.