Carioca expõe traição do namorado na web e revela que ele a ‘traiu com o David Brazil’

Parece que David Brazil leva um ditado existente na web a sério: “del vale é suco, deu mole é vapo”. É que uma carioca usou a internet nesta quarta-feira (09) para expor uma traição do namorado com o apresentador.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, Thalita Brandão mostrou trocas de mensagens do ex com David. É possível ver que os dois marcavam de se encontrar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Assista abaixo: