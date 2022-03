Carla Diaz alfineta entrada de dummy no ‘BBB 22’: ‘Cada receita tem seu valor’

Carla Diaz apareceu nas redes sociais para comentar a entrada do dummy no “BBB 22” na tarde desta quinta-feira (10). Através de seu perfil no Twitter, a atriz colocou um gif do momento de 2021 que foi relembrado por internautas.

“Só tô vindo porque soube que estão enaltecendo a minha receita de pudim de chia! Fico muito feliz com o carinho, mas lembrando que cada receita tem seu valor e sabor particular”, escreveu com bom humor.

