Carla Diaz desabafa após boatos de agressão: ‘muito sério’

A ex-BBB Carla Diaz usou o instagram na noite desta segunda-feira (28) para negar os boatos de que teria sido agredida pelo namorado, o político e ativista da causa animal Felipe Becari. A atriz reclamou que se trata de um assunto bastante sério e pediu que os internautas se preocupassem com outros assuntos.

“Finalizando agora meu dia de trabalho, pego meu celular e vejo que estão mais uma vez criando mentiras sobre a minha vida pessoal, e desta vez com assunto extremamente sério. Abro meu direct, timeline do Twitter e marcações, só vejo suposições horrorosas onde supostamente eu sofri agressão. Isso é muito sério e uma grande mentira”, começou a artista.

“Nunca ficaria quieta com algo tão grave, diariamente mulheres sofrem com o feminicídio e é um absurdo ver pessoas inventando uma situação com um assunto tão sério! Não posso deixar que isso seja banalizado e ainda envolvendo meu nome. Mulheres sofrem e morrem todo dia!”, argumentou.

Carla ainda afirmou que tem outra edição do BBB no ar para que as pessoas possam se ocupar. “Temos outro reality show no ar, e vocês ainda acham que a minha vida pessoal precisa ser votada e com porcentagem irão decidir o que vai acontecer? Não é assim, eu tomo minhas decisões e eu sei o que é melhor para minha vida e eu estou muito bem resolvida com as minhas escolhas”, completou.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.