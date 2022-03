Carla Perez revela intimidades com Xanddy: ‘Domingo eu tô indo, viu?’

Em resposta a um fã no ano passado, Xanddy entregou que fazia sexo com sua esposa, Carla Pérez, diariamente, exceto um dia da semana: e essa resposta, apenas aqueles da década de 90 vão entender.

“Todo dia, meu filho! Só domingo que não porque ‘domingo ela não vai'”.

Mas parece que o jogo virou. É que na noite desta terça-feira (15) a dançarina entregou detalhes da intimidade de um dos casais mais respeitados do Brasil.

Em um momento da coletiva de imprensa convocada pelo comandante do Harmonia do Samba, a dançarina revelou cheia de espontaneidade: “Domingo eu tô indo, viu? De tarde”. A resposta, claro, levou todos os presentes no evento a caírem na gargalhada.

Em 2021, os dois celebraram duas décadas de casamento. Há 15 anos, o casal atravessou uma crise passageira e chegou a anunciar a separação, porém reataram uma semana após o rompimento.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.