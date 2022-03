‘Carnasal’: 1ª micareta de Salvador com Pranchão anuncia atrações e venda de ingressos

Ainda não acabou o Carnaval na capital baiana. Isso porque no feriadão de 21 a 23 de abril acontece em Salvador o CARNASAL, que promete agitar a cidade em três dias de folia.

O evento acontece no WET, na Paralela, que vai ser transformado em um clássico circuito de Carnaval para baianos e turistas curtirem atrás do Pranchão ou do camarote.