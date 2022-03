CarnaSal terá novidades após liberação do limite de público; saiba quais

O que começou como uma pequena micareta, ganhou proporções de um Carnaval com a liberação do limite de público na Bahia.

A festa CarnaSal será afetada, no bom sentido, pelas mudanças propostas pelo Governo da Bahia nas últimas semanas. Em entrevista ao iBahia, o empresário Marcelo Britto, da Salvador Produções, idealizador do CarnaSal, revelou as novidades para o evento, que acontece entre os dias 21 e 23 de abril no WET, na capital baiana.

“A gente iria fazer de uma forma mais recuada, com essa nova liberação possibilita da gente vir com mais atrações, com um outro tipo de camarote, com mais ativos para o público. A gente consegue potencializar através dessa liberação. Mudamos o projeto e vamos impulsionar mídia, mais atrações para transformar o CarnaSal em uma grande micareta e atingir todos os públicos. Queremos levar a mesma energia do Carnaval de Salvador para o evento”, conta. Foto: iBahia

Com shows de Léo Santana, Bell Marques, Parangolé, Timbalada, Saulo Fernandes, Durval Lelys, Psirico, Carlinhos Brown, e outros, a expectativa do empresário é de receber 10 mil pessoas por dia de festa no WET.

“A expectativa é de mais de 10 mil pessoas por dia, tá sendo muito bem comentado, e agora que a gente tem o novo decreto nós vamos começar a divulgar o evento fora do estado para trazer turista de todos os estados e também baianos”.

Os ingressos para o CarnaSal estão à venda no site Bora Tickets, com promoção de casadinha para o setor arena custando R$ 220. Fora da promoção, os valores variam entre R$ 190 e R$ 770.

