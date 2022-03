Carnaval da saudade: veja como foi o último arrastão da folia em Salvador

Foto: Joilson César/Ag Haack

Eis que chegou ao fim mais uma semana de Carnaval em Salvador. Nesta quarta (2), estaríamos acompanhando o arrastão da Quarta-Feira de Cinzas e milhares de pessoas estariam sorrindo e satisfeitas por tantos momentos de alegria. Mas, a pandemia da Covid-19 não deixou que a festa fosse realizada por mais um ano e a saudade é o sentimento que se sobressai nesta ocasião.

Por isso, o iBahia resolveu trazer pra você os melhores ‘takes’ do último arrastão da folia, que aconteceu em 2020 – mesmo dia em que foi anunciado o primeiro caso da doença no Brasil. Os responsáveis pela folia foram Léo Santana e Danniel Vieira. Ambos, desfilaram em trios diferentes e receberam diversos convidados.

Sob sol forte, o público acompanhou atrações até a entrada da antiga Avenida Adhemar de Barros (hoje chamada como Avenida Milton Santos). O arrastão teve pouco mais de 2 horas de festa, começando às 10h e finalizando às 12h, o último momento do carnaval registrado oficialmente.

Daniel e Léo chegaram a cantar juntos, mesmo separados em trios diferentes assim como nos ‘encontros de trio’. Cantores como Tico, Rode Torres e Flavinho participaram como convidados do desfile de Léo. Já Danniel Vieira recebeu Rafique, vocalista da banda Mambolada; o cantor e compositor Thierry, além de Mateus Vidal, um dos vocalistas do grupo Olodum.

No dia 26 de fevereiro de 2020, Léo apostou em uma bermuda e uma blusa leve de botões que ficou aberta por conta do calor na capital baiana. Na data, a temperatura era de 29ºC, com sensação térmica de 35ºC, bem parecido com esta quarta (2) dois anos depois.

Proibição

O Arrastão de 2020 se tornou um tema polêmico em Salvador. Isso porque o vereador Henrique Carballal (PV) enviou para a Câmara de Vereadores de Salvador um projeto de lei para proibir o evento, alegando que a festa era incompatível com o início da quaresma, período que antecede a páscoa cristã. O então prefeito de Salvador, ACM Neto, vetou o projeto destacando que o ato era inconstitucional por ferir a liberdade de expressão e ferir o princípio que está na cláusula pétrea da Constituição, de que o Estado é laico. O arrastão foi criado por Carlinhos Brown, com o objetivo de esticar a folia e dar oportunidade aos que trabalham no período de sentir um pouco do festejo.

Veja algumas fotos da folia:

Foto: Jailton Suzart/Ag Haack

Foto: Jailton Suzart/Ag Haack

Foto: Joilson César/Ag Haack





