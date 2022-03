Carnaval: Vigilância Sanitária apreende 350kg de alimentos impróprios para consumo

Durante o feriado de carnaval, a Vigilância Sanitária de Maceió retirarou de circulação 350kg de alimentos impróprios para o consumo humano. As fiscalizações ocorreram no sábado (26) e no domingo (27), em supermercados e açougues no Benedito Bentes. Durante as ações, foram apreendidos itens como queijo, frango e carne bovina fora do prazo de validade…

Durante o feriado de carnaval, a Vigilância Sanitária de Maceió retirarou de circulação 350kg de alimentos impróprios para o consumo humano. As fiscalizações ocorreram no sábado (26) e no domingo (27), em supermercados e açougues no Benedito Bentes.

Durante as ações, foram apreendidos itens como queijo, frango e carne bovina fora do prazo de validade ou estragados.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Airton Santos, reforçou que o órgão trabalha sempre em defesa dos consumidores maceioenses. “Nosso papel é cuidar da saúde pública, evitando o risco sanitário para a população. Além dessas fiscalizações e apreensões, que são muito importantes, também buscamos educar sempre os comerciantes sobre o armazenamento correto desses alimentos para que eles ofereçam um serviço de qualidade e sem riscos para a população”, disse.

Os proprietários dos empreendimentos foram notificados pelos fiscais e poderão receber multa que varia de R$ 180 a R$ 19 mil, a depender da gravidade do caso. Todos os produtos apreendidos foram descartados no aterro sanitário da capital.

Disque Denúncia

Caso os consumidores observem estabelecimentos fora das adequações sanitárias e que possam causar risco à saúde, os maceioenses podem entrar em contato com a Vigilância Sanitária. A comunicação pode ser feita por meio do número (82) 3312-5495, de segunda a sexta, das 7h às 13h, ou pelo WhastApp (82) 98705-0730, que funciona 24h, todos os dias.