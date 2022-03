Carnavalito abre vendas para edição de 2023; confira valores

Foto: Divulgação

A terceira edição do Carnavalito 2023 já está com datas marcadas para os dias 17, 18 e 20 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. Os ingressos estão à venda, a partir desta quarta-feira (9), com dois setores disponíveis: Atrás do Trio, com open bar de cerveja Itaipava e o Camarote Open Bar, com serviços como garçom volante e bebidas selecionadas (gin, vodca e whisky importados, cerveja Itaipava, água, refrigerante e energético TNT).

Além da grade de atrações, que ainda será divulgada, o evento contará com uma praça de alimentação, customização de abadá, banheiros higienizados e climatizados, acessibilidade (PCD) e estacionamento.

Carnavalito 2023

Local: Arena Fonte Nova – Praça Sul

Dias: 17, 18 e 20 de fevereiro de 2023 (sexta, sábado e segunda-feira de Carnaval)

Venda de Ingressos: sites do Carnavalito, Folia Bahia e Quero Abadá

