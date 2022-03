Carol Peixinho ostenta corpão em clique dentro d’água: ‘Onde amo estar’

Nas fotos a influenciadora digital posa em um local paradisíaco com um biquíni e óculos laranjas. “Onde eu amo estar”, escreveu a atual namorada do cantor Thiaguinho na legenda da publicação.

Thiaguinho e Carol assumiram relaciamento no dia 25 de fevereiro. No último dia 11, o cantor completou 39 anos e ganhou uma super declaração da amada.

“Hoje é o dia do MôAmô. Que delícia é dividir a vida com você! Pisciano legítimo, calmo, doce, sensível, transparente, alma linda, leve e com um coração sem tamanho de tão bom. Sorte do meu sorriso ter você como motivo”, derreteu-se Carol na ocasião.