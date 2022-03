Caroline Dallarosa, a Arminda de ‘Além da Ilusão’, revela detalhes dos bastidores da trama

Com grande destaque na novela, a atriz revelou detalhes de sua personagem e contou sobre os bastidores da trama em entrevista divulgada pela Globo. “Eu acho que ele se apaixona por ela ser única. Inácio nunca viu uma menina com uma personalidade tão diferente. Ela tem um coração lindo e é muito humano e não mede esforços pra ajudar ele também”, iniciou.

Arminda engatará um romance com Inácio, personagem de Ricky Tavares, e os atores se tornaram grandes amigos durante as gravações. “Ricky entrou de última hora e foi o presente mais lindo que eu pude ganhar, ele é carinhoso, um grande amigo, um ator excepcional, sou muito sortuda de ter ele, ele é a pessoa mais cavaleira que eu já conheci”, contou.

Sobre a convivência com Larissa Manoela, a atriz fala que ultrapassou a ficção: “Larissa faz minha melhor amiga na novela e acabou virando uma amiga na vida também. Temos quase a mesma idade. Então foi uma ligação imediata, não poderia ter sido melhor, conversamos só pelo olhar”.

Para quem não lembra do rosto da ruiva em outras produções, Caroline viveu a Anjinha de “Malhação – Toda Forma de Amar”. “Anjinha foi o meu primeiro trabalho e o que me abriu portas pro futuro! Apesar de todo o seu temperamento, conseguiu fazer com que o público se apaixonasse. Foi incrível ver a evolução da personagem ao longo da novela”, finalizou.

