O cartão de crédito sem anuidade pode ser inserido no seu planejamento financeiro de maneira direcionada. Para isso, é importante que você tenha clareza sobre seus objetivos.

Cartão de crédito sem anuidade: Nubank, Neon e centralização de gastos

Através de um planejamento financeiro você pode gerar economia e centralizar seus gastos, para isso, é importante pesquisar as opções disponíveis no mercado.

Planejamento de gastos e gerenciamento intuitivo

O planejamento financeiro deve ser feito por todos, por isso, é importante que você conceitue o cartão de crédito sem anuidade como uma maneira de centralizar gastos e gerenciá-los; já que as fintechs oferecem cartão de crédito sem anuidade com aplicativos intuitivos. Além disso, empresas de grande porte também precisaram se adaptar ao novo fluxo de oferta e demanda de crédito, oferecendo cartões com isenção de anuidade, ou ainda, com tarifas de baixo custo.

Nubank

O Nubank é o cartão de crédito sem anuidade mais famoso do Brasil, visto que a fintech é referência em diversas vertentes, sendo um exemplo de Startup, gerenciamento, inovação e atendimento ao cliente.

Cartão roxinho e Ultravioleta

O cartão de crédito sem anuidade tradicional do Nubank é o roxinho, bastante conhecido pelo cliente. No entanto, o Nubank lançou recentemente o cartão de crédito Ultravioleta, que não é um cartão isento de tarifas, a não ser que o cliente atenda a alguns critérios específicos.

Por meio dos cartões de crédito, o cliente Nubank pode aderir aos de programas de cashback, que são pagos pelo cliente, porém, podem ser viáveis, dado o custo-benefício para a centralização de gastos, considerando o seu estilo de vida.

Neon

O banco Neon oferece um cartão de crédito para o cliente final que pode ser não tão conhecido como o cartão Nubank. Entretanto, o Neon é um banco digital que tem crescido e se adaptado, por isso, pode ser viável para o seu planejamento financeiro.

Conta digital e adaptabilidade

Assim como a maioria das fintechs, o Neon oferece uma conta digital isenta de tarifas. Além disso, o cartão de crédito possui um gerenciamento facilitado pelo aplicativo e uma versão virtual. É importante esse ponto para que o cliente eleve sua segurança.

O Neon possuía o cartão de crédito apenas na maneira online, porém, devido a solicitações de clientes, o cartão físico funciona também para o crédito. Sendo assim, é um banco que está se aprimorando para atender o cliente de forma resolutiva.

Avalie os programas de cashback

Há muitas empresas que oferecem cartões de crédito sem anuidade, bem como é possível que você faça adesão de um cartão de crédito com anuidade, porém, com ótimo custo-benefício. Uma vez que você deve avaliar também os programas de cashback e o que você pode ganhar em longo prazo com essas trocas financeiras.