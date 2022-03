Carteiras digitais reduzem limite para transações

Uma grande vantagem que carteiras digitais como o PicPay e 99Pay oferecem é a possibilidade de realizar pagamentos de contas, boletos ou até mesmo uma dívida que você tenha com seu amigo, utilizando o cartão de crédito. Entretanto, o cerco está fechando cada vez mais para essas funcionalidades.

Antes, o Picpay, por exemplo, disponibilizava um limite de R$ 300 mensais para pagamento sem taxas no cartão de crédito. Após exceder esse limite era cobrado uma taxa de 3,99% por transação. Agora essa taxa será fixa independente de qual valor for transferido no mês. O 99Pay, por sua vez, reduziu o limite das transações isentas de taxas para R$ 100 reais.

Essas medidas adotadas pelas carteiras digitais atrapalhou as estratégias adotadas por quem gosta de viajar, já que compras no crédito acumulam pontos que podem ser convertidos em milhas. Muitas pessoas realizavam uma “compra” no crédito para si mesmo, assim acumulando milhas e sem gastar o dinheiro efetivamente.

Tal método deixa de ser vantajoso se tiver que pagar taxas por cada transação. Essa foi a segunda redução da funcionalidade dos pagamentos utilizando cartão de crédito em menos de três meses. Até dezembro de 2021, quem utilizasse o PicPay para pagar amigos com cartão de crédito tinha limite de até R$ 500 sem taxas.

PicPay ainda é vantajoso?

Apesar de anteriormente o PicPay permitir que clientes transferissem até R$ 300 por mês sem pagar taxas e hoje não mais, ainda pode ser considerado um meio de pagamentos vantajoso em relação a outras instituições.

Os pagamentos com saldo da carteira continuam sem taxas, bem como pagamentos com cartão de crédito em transações comerciais. Também não há tarifas para receber dinheiro de pessoas que pagaram com cartão, a não ser que o usuário seja enquadrado na modalidade PicPay Pro.

No entanto, apesar do PicPay ser vantajoso em relação a outras instituições, se for levado em conta apenas as carteiras digitais, a fintech deixou de oferecer um dos seus principais diferenciais ao extinguir o limite de transações por cartão de crédito isentas de taxas.

99Pay também limita transações por cartão de crédito

Assim como o PicPay, a 99Pay também divulgou uma redução no benefício da funcionalidade. A partir de março, o limite do 99Pay para pagamento sem taxas com cartão de crédito foi reduzido para R$ 100, e o valor que exceder será tarifado em 2,8%.

Segundo o site da própria fintech, contas de consumo e tributos com código de barras começando com 8 continuam com taxa zero. Com isso, ainda é possível usar o cartão de crédito sem custo extra para pagar contas de água, luz, gás, IPTU, IPVA, GRU e algumas faturas de telefonia e internet.

Essa foi a segunda redução de limite apresentado pela 99Pay em menos de três meses. Em dezembro de 2021, a carteira digital havia reduzido o limite de pagamentos com cartão de crédito para R$ 600 – anteriormente, o valor podia ultrapassar a marca dos R$ 10 mil.

O 99Pay apesar de não ser a maior e mais famosa carteira digital do mercado brasileiro, era a mais querida pelos acumuladores de milhas aéreas por oferecer um limite gigantesco para transações por cartão de crédito a outros usuários.

Por outro lado, as alternativas costumam ser inferiores: MercadoPago, RecargaPay, Iti e PicPay cobram taxas ainda mais caras para quem quer pagar boletos usando cartão de crédito.