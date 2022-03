Casa da Mãe recebe fim de semana especial com shows pagode e samba; confira atrações

Foto: divulgação

A casa da Mãe, localizada na Rua Guedes Cabral, 81, no Rio Vermelho, vai receber fim de semana especial com atrações musicais que vão do samba ao instrumental. O início das programações é na sexta-feira (04) e segue até o domingo (06). O couvert custa R$ 15. As reservas devem ser feitas através do número 71 98732-5803.

Na sexta-feira, a partir das 21h, o Samba do Liba vai estar no repertório da noite, com muito samba e partido alto. Já no sábado (05), no mesmo horário, o grupo Pagode de Velho segue levando o samba como atração.

No domingo, a música será um pouco diferente com a orquestra de Cumbia, nascida no bairro de Amaralina. Os instrumentistas trarão música instrumental latino-americana com tambores e os instrumentos ocidentais, em uma mistura e origem africana, indígena e europeia.

