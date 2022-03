Casa do Trabalhador de Aquidauana – MS disponibiliza vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Casa do Trabalhador de Aquidauana – MS disponibiliza a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de Recursos Humanos Chapeiro de Lanchonete Eletricista Vendedor Pracista Faqueiro Refilador VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES) Auxiliar de Mecânico de Autos Auxiliar de Almoxarifado Campeiro Cozinheira de Pousada Marceneiro Motorista de Caminhão – Guincho Pesado com Munk Motorista de Caminhão Operador de Pá Carregadeira Operador de Retro Escavadeira Hidráulica Operador de Trator de Esteira Soldador Técnico em Segurança do Trabalho Trabalhador de Pecuária

Sobre o Casa do Trabalhador

A casa do Trabalhador tem a grata missão de inserir, reinserir e manter trabalhadores no mercado de trabalho. Uma iniciativa do Governo Federal, através do SINE (Sistema Nacional de Emprego) e em parceria com o município de Feira de Santana, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico que buscam junto aos empregadores, vagas que estejam momentaneamente em aberto.

Missão

Apoiar o trabalhador com vista à sua inserção, reinserção ou permanência no mercado de trabalho em condições dignas e de forma socialmente justa.

Quem são os beneficiados

Trabalhadores em geral, desempregados e aqueles que buscam nova ocupação, portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas que buscam o primeiro emprego e empregadores.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entrando em contato com a sede do órgão, via telefone, 3241-5652 e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

