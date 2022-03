A rede de loja de departamentos Casa & Vídeo anuncia novas vagas de trainee. A empresa, que foi fundada no Rio de Janeiro em 1988 e é líder em vendas no varejo fluminense nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis, recruta novos talentos para seu programa, que, nesta edição, conta com dez vagas e é voltado exclusivamente para o público trans.

Com duração de até dois anos, o programa prevê que os trainees participem de uma trilha de treinamentos personalizada. Segundo a empresa, a cada 6 meses eles vão desempenhar uma função diferente nas lojas, tais quais: operador(a/e) de loja, promotor(a/e) de cartão, promotor(a/e) connect e promotor(a/e) omnichannel. Assim, ao final do programa, os contratados estarão prontos para assumir a posição de Subgerente de uma das lojas da rede.

Para participar, os candidatos precisam ter ensino médio completo e residir no estado do Rio de Janeiro. Embora experiência anterior não seja um requisito, a empresa busca pessoas que se identifiquem com o jeito de ser da empresa e que queiram fazer parte de um time que se desafia diariamente, trabalha feliz e foca no resultado!

Os participantes receberão uma bolsa de graduação em gestão comercial e terão direito a um salário compatível com o mercado. Além disso, a empresa oferece alguns benefícios, como:

Remuneração variável;

Plano de carreira;

Assistência médica;

Assistência odontológica

Auxílio farmácia para terapia hormonal (se desejável);

Consultoria jurídica para retificação de nome e gênero (se desejável);

Seguro de vida;

Vale alimentação/refeição;

Cesta básica;

Vale transporte;

Licença maternidade/paternidade estendida;

Auxílio creche;

Folga de aniversário;

Descontos em nossas lojas, site e APP;

TotalPass e outros convênios.

Como se candidatar

As pessoas interessadas em participar do programa de trainee deverão se inscrever até 31 de março pelo site https://traineelojacasaevideo.gupy.io/. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem testes individuais, dinâmica de grupo, entrevista individual com comitê de Gente & Gestão e entrevista individual com diretoria de Gente & Gestão. A previsão de início do programa é em junho de 2022.