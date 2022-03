Casal de milhões! Douglas Luiz compartilha momentos românticos com namorada

A história de amor começou nos gramados do Aston Villa, time inglês pelos quais ambos jogam dentro de suas categorias. Em comum, além do time, Douglas e Alisha jogam pelas seleções de seus países de origem. O carioca foi, inclusive, campeão olímpico em 2020 com a camisa amarelinha e tem sido convocado por Tite em amistosos e jogos eliminatórios da Copa do Mundo.