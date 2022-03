Casal invade residência no Carnaval e leva cerca de R$15 mil em objetos

Uma família teve a casa invadida por um casal de criminosos na terça-feira de Carnaval (1), na Jatiúca, parte baixa da cidade. O prejuízo até agora foi calculado em cerca de R$15 mil. Equipamentos fotográficos, laptops, jóias e uma bicicleta foram alguns dos itens levados pelos dois. O proprietário da casa, Honório da Silva, conta…

Equipamentos fotográficos, laptops, jóias e uma bicicleta foram alguns dos itens levados pelos dois. O proprietário da casa, Honório da Silva, fala que apesar de o episódio ter ocorrido na terça-feira, a família só tomou conhecimento da situação na quarta-feira (2), quando chegaram em casa após passarem o Carnaval no interior.

Ele acredita que os dois aproveitaram a oportunidade de a casa estar vazia e a rua ser tranquila para efetuar o roubo. “Pelas imagens dá para perceber que eles não têm pressa nenhuma. Eles tentam daqui, tentam dali, até acharem um jeito de entrar.”

A ação durou cerca de 1h e foi registrada por câmeras de segurança da residência, que mostram o momento que a dupla pula o muro e circula na área externa tentando encontrar uma forma de ter acesso ao interior da casa.

Primeiro, eles tentam arrombar a porta da frente, mas sem sucesso. Em seguida sobem em um pergolado e conseguem entrar na casa pelo jardim de inverno.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e nesta sexta-feira, 4, a família foi até a Delegacia do 2º Distrito para apresentar as imagens, a lista de objetos roubados e prestar depoimento para que a PC inicie as investigações.