Caseira e deliciosa: aprenda a fazer lasanha verde à bolonhesa

Foto: Reprodução/Panelinha A versão 100% caseira do prato é daquelas para receber a família toda. Além da massa fresca, é possível brincar com os sabores e experimentar dois tipos de molho: à bolonhesa e branco. A receita do site Panelinha serve até oito porções, e apesar do tempo de 2h para o preparo, o sabor é imperdível para começar a semana bem.

600 g de acém moído

300 g de panceta moída

1 cebola

1 cenoura

1 talo de salsão (sem as folhas)

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de vinho branco

2 xícaras (chá) de passata de tomate (500g)

3 colheres (sopa) de azeite

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Descasque a cenoura, lave e seque o salsão. Corte a cenoura e o talo de salsão em cubinhos – quanto menor você picar os legumes melhor, assim eles não aparecem no molho pronto. Descasque e pique fino a cebola.

2. Leve uma panela grande ao fogo médio. Regue com 2 colheres (sopa) de azeite, adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 3 minutos até murchar. Acrescente 1 colher (sopa) de azeite, junte a cenoura e o salsão, e refogue por mais 10 minutos, até os legumes ficarem bem macios e adocicados.

3. Acrescente as carnes moídas e misture bem com um garfo – assim a carne desmancha melhor em pedaços menores. Tempere com 2 colheres (chá) de sal e pimenta a gosto. Deixe a carne cozinhar por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando até começar a dourar o fundo da panela – no início a carne vai soltar líquido, aí ela cozinha, muda de cor e reabsorve o caldo com os sabores do refogado.

4. Adicione o leite e mexa por cerca de 5 minutos, até evaporar – é importante manter a carne com aspecto úmido, sem deixar secar o fundo da panela completamente durante todo o preparo. Acrescente o vinho e mexa de vez em quando por cerca de 10 minutos, até evaporar.

5. Junte a passata de tomate e misture bem. Abaixe o fogo e cozinhe por 2 horas, com a tampa entreaberta, mexendo de vez em quando. Atenção: o fogo deve estar baixíssimo para o molho não secar e nem grudar no fundo da panela, utilize a menor boca do fogão. Durante todo o cozimento adicione água ao preparo sempre que necessário para manter a carne úmida durante o cozimento – se quiser uma medida mais certa, considere ½ xícara (chá) de água adicionada a cada 30 minutos.

6. No fim do cozimento: o molho deve estar bem encorpado e saboroso. Prove e ajuste o sal se necessário. Transfira para uma tigela e reserve – o molho não pode estar muito quente para a montagem da lasanha.

OBS: caso não encontre a panceta já moída, você pode picar fininho ou bater no processador.

3 xícaras (chá) de farinha de trigo (cerca de 400g)

4 xícaras (chá) de folhas de espinafre (½ maço)

4 ovos

1 colher (chá) de sal

½ xícara (chá) de água

farinha de trigo para polvilhar a bancada

1. Destaque as folhas de espinafre dos talos e lave sob água corrente. Transfira para uma panela média, junte a água, tampe e leve ao fogo baixo por cerca de 8 minutos, até as folhas ficarem bem macias.

2. Escorra o espinafre numa peneira e pressione com uma colher para retirar bem a água. Enquanto o espinafre amorna, separe os outros ingredientes – assim o calor não cozinha os ovos.

3. Assim que o espinafre estiver morno, aperte bem as folhas com as mãos para tirar todo o líquido e transfira para o liquidificador – é importante espremer bem as folhas para que a água não interfira na umidade da massa.

4. Numa tigela pequena quebre um ovo de cada vez e junte ao espinafre – se um estiver estragado você não perde a receita. Bata por cerca de 2 minutos até triturar bem o espinafre.

5. Numa tigela grande, misture a farinha com o sal e abra um buraco no centro. Despeje no centro os ovos batidos com o espinafre. Com um garfo, vá incorporando o líquido à farinha, fazendo movimentos circulares do centro para a borda da tigela.

6 Termine de misturar a massa com as mãos até formar uma bola. Transfira para a bancada levemente enfarinhada e sove até ficar bem lisa e macia, por cerca de 10 minutos – a massa com espinafre é mais úmida, polvilhe aos poucos enquanto sova para não incorporar farinha demais, fazendo que a massa fique ressecada e dura. Forme uma bola, embale com filme e deixe descansar em temperatura ambiente por 30 minutos antes de abrir. Enquanto isso, prepare o bechamel.

7. Passado o tempo de descanso, polvilhe a bancada com farinha, desembale a massa e, com uma espátula (ou faca), divida em 6 partes – assim fica mais fácil de abrir. Mantenha os pedaços de massa cobertos com um pano para que não ressequem durante o processo de abertura.

8. Para abrir a massa usando um rolo de macarrão: cada parte da massa será uma camada da lasanha. Aperte delicadamente a porção de massa para deixar no formato de um retângulo – assim fica mais fácil de abrir já no formato do refratário. Polvilhe a bancada, a massa e o rolo com farinha. Abra a massa até ficar com cerca de 1mm de espessura, polvilhando com farinha durante o processo. Utilizando o refratário como base de medida, corte as bordas para deixar a massa cerca de 1 cm menor que a base do refratário – a massa cresce ao ser cozida.

9. Para abrir a massa usando um cilindro de macarrão: abra um pedaço de massa por vez. Polvilhe o cilindro e cada porção de massa com farinha; comece abrindo pelo nível zero (maior espaço entre os cilindros), passe a massa pelo cilindro, dobre a massa ao meio e repita o processo por cerca de 6 vezes – assim ela fica bem macia e já começa a ganhar o formato retangular da largura do cilindro. Comece a afinar a massa: mude a posição de abertura entre os rolos para o próximo nível, polvilhe a massa com farinha e passe duas vezes pelo cilindro. Repita esse procedimento até o nível 6 do cilindro, para que a massa fique com cerca de 1mm de espessura. Coloque a faixa de massa aberta na bancada. Com uma carretilha (ou faca) corte as pontas para deixar as extremidades retas. Corte a faixa ao meio para formar 2 retângulos que serão usados para montar cada camada de lasanha no refratário – lembre-se de sempre usar a base do refratário como guia para cortar as folhas da lasanha.

10. Polvilhe a bancada com farinha. Coloque os pedaços de massa abertos e enfarinhados um sobre o outro e cubra com um pano de prato para não ressecar.

PARA COZINHAR A MASSA E MONTAR A LASANHA

1 ¼ de xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino

manteiga para untar o refratário

todo o molho bolonhesa

todo o molho bechamel

1. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média). Unte com manteiga um refratário de 28 cm x 25 cm.

2. Leve uma panela grande com cerca de 10 litros ao fogo alto para ferver. Enquanto isso, encha uma tigela grande com água e gelo e separe 4 panos de prato limpos – eles serão usados para absorver a água do cozimento da massa antes de montar a lasanha.

3. Assim que a água ferver, adicione 4 colheres (sopa) de sal e mergulhe duas folhas de massa – caso sua panela seja menor, ou se estiver optado por abrir o retângulo maior de massa no rolo, cozinhe uma massa por vez para não grudar. Deixe a massa pré-cozinhar por apenas 30 segundos – ela termina de cozinhar no forno.

4. Com uma pinça (ou escumadeira), transfira a massa pré-cozida para a tigela com água e gelo para cessar o cozimento. Coloque um pano de prato aberto sobre a bancada e disponha as folhas de massa pré-cozida esticadas sobre o pano, uma ao lado da outra. Repita esse balé, formando camadas de massas entre panos: enquanto uma cozinha, a outra está no gelo e a anterior vai para o pano.

5. Para montar a lasanha: espalhe no fundo do refratário cerca 1 xícara (chá) de molho bolonhesa e cubra com cerca de ⅓ de xícara do molho bechamel. Sobre os molhos, faça uma camada de massa, cobrindo todo o fundo da travessa.

6. Sobre a primeira camada de massa, espalhe mais 1 xícara (chá) do bolonhesa e regue com ⅓ de xícara (chá) do bechamel. Repita o processo até completar o refratário – no total serão 6 camadas de massa.

7. Sobre a última camada de massa, coloque mais molho bechamel (cerca de 1 xícara) e mescle com ⅓ de xícara (chá) do bolonhesa – assim a lasanha gratina melhor.

8. Polvilhe com o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido para assar por cerca de 30 minutos até começar a borbulhar. Para gratinar: se o seu forno tiver a opção grill, pode usar por cerca de 10 minutos. Caso contrário, aumente para 220 °C (temperatura alta) e deixe assar por mais 15 minutos, ou até a lasanha ficar bem dourada.