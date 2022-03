Caso Jaguaripe: ex-detenta amiga de viúva de empresário é presa em Sergipe

Foto: Reprodução

A ex-detenta amiga de Shirley da Silva Figueiro, viúva do empresário Leandro Troesch, foi presa nesta quinta-feira (24) pela Polícia Militar de Sergipe, em Aracaju, capital do estado. Maqueila Santos Bastos é investigada pela morte do empresário, dono de uma pousada de luxo em Jaguaripe, baixo sul da Bahia.