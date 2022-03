Caso Jaguaripe: funcionário morto em pousada foi encontrado sem roupa no local

De acordo com o g1 Bahia, o delegado Rafael Magalhães informou o inquérito policial sobre a morte do ex-funcionário foi concluído. Novas prisões devem ser efetuadas nos próximos dias.

Ainda segundo o policial, Billy foi encontrando morto no último domingo (6), com um tiro e sete facadas. Além disso, o corpo do ex-funcionário foi encontrado sem roupa. A polícia investiga se ele foi dopado antes do assassinato.