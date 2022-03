Caso Jaguaripe: Justiça decreta prisão preventiva de esposa de empresário morto

Foto: Reprodução/Instagram A Justiça decretou as prisões preventivas de SHirley da Silva Figueiredo, e da amiga dela e ex-detenta, Maqueila Bastos nesta segunda-feira (14). Shirley era esposa do empresário Leandro Troesch, dona da pousada Paraíso Perdido e encontrado morto no local, em Jaguaripe, no sul da Bahia. As duas são consideradas foragidas.

Segundo o g1 Bahia, a informação foi confirmada pelo delegado Rafael Magalhães, que investiga as mortes do empresário e também do assassinato do funcionário dele, Marcel da Silva Vieira, conhecido como Billy.

A esposa de Leando Troesch é investigada porque foi a única pessoa próxima a ele quando o empresário morreu. Além disso, Shirley da Silva Figueiredo fugiu da pousada durante as investigações.

Ela também já era considera foragida da Justiça por descumprir a prisão domiciliar, após deixar o local sem se comunicar.

Já a amiga de Shiley, Maquela Bastos, é ex-detenta e uma das investigadas no caso da morte do empresário e do funcionário dele. Ela responde por oito processos de estelionato.

A ex-detenta fez amizade com Shirley durante a prisão. Ao ser liberada, ela trabalhou na pousada Paraíso Perdido. Maqueila foi demitida 10 dias antes da morte de Leandro, porque o empresário não aprovava a amizade entre as duas.