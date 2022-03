Caso Jaguaripe: suspeita de envolvimento em morte de funcionário é presa na Bahia

Uma suspeita de envolvimento na morte de Marcel da Silva Vieira, conhecido como “Billy” e braço direito do empresário Leandro Troesch, foi presa nesta terça-feira (29). As informações são do g1 Bahia.

O mandado de prisão é de 30 dias e pode ser renovado por até mais 30. Ainda de acordo com o delegado, a mulher tinha envolvimento afetivo com Billy. A suspeita é de que ela o tenha atraída até o local em que o crime foi cometido.

Seguem foragidos, a esposa de Leandro, identificada como Shirley da Silva Figueiredo, e mais dois suspeitos de envolvimento no caso.

Relembre o caso

Leandro Troesch, dono da pousada Paraíso Perdido, foi encontrado morto dentro de um dos quartos do estabelecimento, com marca de tiro na cabeça, em 25 de fevereiro deste ano.

O empresário foi empreso em 2001 e condenado a 14 anos de prisão por crimes de sequestro e extorsão. Em 2022, ele estava em prisão domiciliar na pousada.

À polícia, a viúva Shirley da Silva Figueiredo, disse que estava no banheiro e ouviu somente o barulho do tiro. Depois da morte de Leandro, o braço direito do empresário, Marcel da Silva, foi assassinado a tiros. Ele também tinha marca de golpes de faca no corpo.

O homem, que era funcionário de confiança de Leandro, prestou depoimento logo após a morte do empresário. Ele seria ouvido novamente, um dia depois de ser assassinado.

O delegado responsável pelas investigações, Rafael Magalhães, afirmou que o cofre da pousada foi esvaziado e que o local do crime foi alterado, após a morte do empresário Leandro Troesch.

