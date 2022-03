Casos de poliomielite no mundo acendem alerta no Brasil

Foto: Reprodução Novos casos de poliomielite ressurgiu no mundo, em Israel e Malaui, sudeste da África, acenderam o alerta no Brasil. Apesar da doença ter sido erradicado oficialmente em 1994, e o último caso de pólio no país ter sido em 1989, a baixa vacinação desde então pode ser um fator de risco.

Segundo o g1, o país tem “alto risco de reintrodução” da doença. A vacinação contra poliomielite no Brasil caiu de 96,55% em 2012 para 67,71% em 2021, considerando as primeiras três dose do imunizante, aplicadas no primeiro ano de vida da criança.

A primeira dose da pólio é aplicada a partir dos 2 meses de vida. Mais duas doses, aos 4 e 6 meses, também são dadas aos recém nascidos. Aos 15 e 18 meses, uma primeira dose de reforço é aplicada e a segunda acontece entre 4 e 5 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm).

Em 2012, considerando todas as doses, a cobertura vacinal era de 96,55%. Em 2021, caiu para 59,37%. A taxa mais baixa foi a de reforço, dada aos 4 anos, com apenas 52,51% no ano passado. Os dados foram computados no DataSUS até 6 de março.

“Uma menina de 3 anos foi diagnosticada com poliomielite por poliovírus selvagem no Malaui, é o primeiro caso na África em 5 anos. O Brasil é um dos 6 países das Américas com alto risco de reintrodução da pólio, no nosso caso pela queda da cobertura vacinal”, alerta o infectologista Gerson Salvador, do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP).

Ainda segundo o infectologista, em 2015 a cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil chegou a se aproximar de 100%. A partir de 2016, ocorreu uma “queda vertiginosa”.

Desde 2014, a cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo de 95%. Para a pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai.

Para a médica, “o Brasil tem vários fatores de risco para a poliomielite. O mais novo deles é a baixa cobertura vacinal”, afirma.