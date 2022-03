É bem provável que você tenha ouvido por aí ou lido recentemente sobre a legalização dos jogos de azar no Brasil, não é mesmo? Este é um assunto debatido há muitas décadas no país e teve neste início de ano a pauta novamente trazida à tona.

Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou no último dia 24 de fevereiro, o Projeto de Lei 442/91, que legaliza a prática no Brasil, inclusive os cassinos. Neste sentido, resolvemos preparar este artigo para você, que aposta online, mas que também quer saber se cassinos no Brasil é ilegal.

Desde quando os cassinos no Brasil são proibidos?

Há mais de sete décadas cassinos no Brasil são uma prática ilegal. Sob o argumento de que o jogo é “degradante para o ser humano”, a prática se tornou proibida pelo então presidente da República Eurico Gaspar Dutra, no dia 30 de abril de 1946.

Contudo, ainda em 2018, no último mês do então presidente Michel Temer, a prática de jogos de azar ganhou sinal verde.

Mas foi em fevereiro de 2022 que o assunto avançou no Governo, através da aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. Agora, a proposta segue para avaliação do Senado.

Vale lembrar que apenar de os cassinos em espaços físicos serem ainda ilegais no território brasileiro, os hospedados em sites estrangeiros seguem dentro da lei. Isto é, o único jeito de se divertir, apostar e lucrar com cassinos online com páginas sediadas fora do Brasil.

Mas o que é cassino online?

Na teoria, igualzinho um espaço físico, exceto que para apostar, se divertir e lucrar, você faz isso a hora e onde quiser. Isso porque para jogar as mais diversas modalidades, você pode estar tanto na sua sala de estar, quanto dentro de um ônibus viajando ou até mesmo no horário de intervalo do trabalho.

Segundo o portal especializado Cassino.org,

“… um cassino online tem que necessariamente ser feito por quem entende desse mercado.” Afinal, com tantas opções disponíveis atualmente para apostadores, “não há mais nenhum tipo de espaço para aventureiros ou para quem quer adquirir experiência com o tempo.”

A Betfinal é confiável?

Sem dúvidas e quanto a isso você pode se tranquilizar, certo? O site é uma ótima opção nessa enorme variedade de cassinos online novos que desembarcam no mercado brasileiro. E como a marca nasceu através de mãos de pessoas que realmente são apaixonadas pelos jogos online, ela é 100% pensada para esse público.

A plataforma, antes de ser lançada, estudou e muito o perfil dos apostadores brasileiros e o seu comportamento antes de se aventurar neste nicho tão grande e heterogêneo. A casa traz ainda opções em todas as áreas do site que poderiam facilmente agradar a qualquer estilo de apostador.

Qual é o bônus de boas-vindas da Betfinal?

O bônus de casino de boas-vindas da Betfinal é uma excelente surpresa para os apostadores de cassinos no Brasil. Segundo o portal especializado na modalidade online, “para o cassino o site faz bonito e não traz somente um bônus de boas-vindas, mas sim um verdadeiro pacote”. Para isso, basta que os novos usuários se registrem na casa e efetuem um primeiro depósito de até R$200.

Num segundo momento, para dar continuidade ao “pacote”, deverá ser feita uma transferência com 50% de bônus, com o limite máximo de R$2.000. No terceiro e quarto depósito, uma transferência de com 50% e 100% de bônus, respectivamente, com limites de R$2.000 e R$1.200.

Quais são os jogos de cassino online na Betfinal?

Além de cassino ao vivo, é possível encontrar no site da Betfinal os melhores e mais conhecidos jogos de cassinos do mundo. Dentre eles, separamos ao mais populares entre os apostadores brasileiros. Confira: