Cauã Reymond eleva temperatura após publicar foto do pós-treino: ‘Dei zoom’

Cauã Reymond, de 41 anos, fez a temperatura subir neste domingo (13). É que o intérprete de Christian/Renato, de ‘Um Lugar ao Sol’, publicou uma foto onde aparece suado, descamisado e com um short abaixo na altura da virilha. Internautas lotaram o post do galã de comentários.

“O que cê fez no seu domingo? Contei os “gominhos” do abdômen do Cauã. Pai do céu!”, reagiu um seguidor do ator. “Eu hein a mulher casada não tem um dia de paz”, comentou outra.