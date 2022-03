Cauã Reymond, o Christian de ‘Um Lugar ao Sol’, dá show de simpatia em passeio no Leblon

De regata, Cauã Reymond, o Christian/Renato de ‘Um Lugar ao Sol’, esbanjou simpatia durante um passeio no famoso bairro do Leblon, Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (17).

Recentemente, o ator viralizou nas redes sociais ao pegar carona com um mototáxi para subir o morro do Vigigal, no RJ. Quem fez questão de compartilhar os registros foi o DJ Kabelinho. “Os dois caras mais galãs do Brasil! Não pira não, mulherada! Que a gente é casado”, brincou Kabelinho. “Ah, moleque!”, reagiu Cauã. Veja os cliques abaixo: