‘Cavado’: conheça o fenômeno que trouxe chuva para a capital baiana

O fenômeno ocorre quando em uma região da atmosfera se forma uma ondulação do fluxo de ventos e onde há, também, uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Para a tarde e noite desta quinta, a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas. Já para a sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6), o céu deve permanecer nublado, com chances de chuva de até 90%. As chuvas fortes serão acompanhadas por trovoadas.