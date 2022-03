CCR Metrô abre vagas exclusivas para mulheres; confira cargos

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para cinco vagas para Agente de Atendimento e Manutenção Eletrônica exclusivamente para mulheres. As candidatas interessadas precisam ter Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletrotécnica, Automação Industrial ou Telecomunicações e não precisam ter experiência na função.

É desejável que a candidata possua CNH (categoria B), conhecimento do sistema SAP, conhecimento do pacote office, boa comunicação e capacidade para trabalhar em equipe.

As interessadas devem efetuar as inscrições exclusivamente no site da CCR Metrô até o dia 5 de abril. O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios. Informações adicionais são disponibilizadas na plataforma. A Concessionária ressalta que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial, e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de nenhum candidato.