CCR Metrô Bahia abre seleção exclusiva para mulheres; veja como se candidatar

A CCR Metrô Bahia abriu seleção para uma vaga para Agente de Atendimento e Manutenção de Via Permanente voltada exclusivamente para mulheres. A candidata vai realizar manutenções preventivas ou corretivas ao longo da via permanente; executar levantamentos topográficos na via permanente; elaborar, alimentar e analisar planilhas e relatórios técnicos; apoiar a liderança na programação de atividades; criar, monitorar e encerrar ordens de serviço pelo SAP; realizar a gestão do seu ponto eletrônico; ser mantenedora do 5S da área e acompanhar de empresas terceiras.

A interessada precisa ter curso Técnico em edificações e/ou agrimensura, conhecimento de pacote office intermediário, AutoCad, desenho técnico e ter disponibilidade para trabalhar a noite e aos finais de semana quando necessário. É desejável possuir conhecimento em topografia. A seleção fica disponível até o próximo dia 15 de março.

Para Agente de Engenharia I, que tem vaga disponível até o dia 18 de março, o interessado (a) deverá apoiar na elaboração dos registros de contratos junto a área civil; realizar o acompanhamento das obras em conformidade com projetos, de acordo com critérios padronizados; realizar inspeções e testes em campo; elaborar relatórios periódicos baseados nas informações em campo; realizar os processos de requisições de compra de materiais, equipamentos e serviços; realizar os processos de medição dos serviços (conferência, lançamento no sistema, verificação da documentação, obtenção das autorizações e tratativas referentes aos pagamentos); controlar prazos de execução, vigência e saldo dos contratos e realizar processos de encerramento de contratos. Também deve residir na Região Metropolitana de Salvador.

É necessário ter formação técnica em Edificações completo ou cursando superior em Engenharia Civil (a partir do 3º ano); domínio das Ferramentas Office (Excel, Power Point, Outlook, Word e Teams); experiência na leitura de projetos de engenharia; CNH categoria B e experiência na condução de veículos leves; disponibilidade para viagens e de trabalhar em turnos alternados (diurno / noturno).

Os interessados devem efetuar as inscrições exclusivamente no site www.ccrmetrobahia.com.br. O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios. Informações adicionais são disponibilizadas na plataforma. A Concessionária ressalta que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial, e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de nenhum candidato.