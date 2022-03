CCR Metrô Bahia abre seleção para coordenador de tecnologia; saiba detalhes

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para uma vaga para Coordenador de Tecnologia. Os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 22 de março, no site da CCR Metrô Bahia.

Entre as funções do cargo, o candidato contratado deverá gerenciar o dia a dia operacional de tecnologia na unidade, contemplando sustentação de sistemas, infraestrutura local, sistema de bilhetagem e atendimento das metas de indicadores operacionais.

Faz parte do escopo da função o apoio em projetos de tecnologia, controle de CAPEX e OPEX, atendimento de demandas de auditoria, relacionamento com as áreas clientes internas e gestão da equipe.

Outra função assegurar que o roadmap de atividades e projetos seja entregue conforme pactuados com as áreas clientes; participar dos rituais de governança e performance da empresa; garantir que os indicadores e metas da área sejam atingidos; desenvolver um relacionamento com as áreas clientes, garantindo o constante alinhamento de necessidade de projetos e captação de novas demandas.