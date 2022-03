Celíaco? Aprenda receita de bolo de fubá sem glúten para café da manhã

Foto: Divulgação/Nestlé

A doença celíaca, causada pela intolerância ao glúten – proteína presente no trigo, aveia, centeio, cevada e seus derivados, acomete a muitos brasileiros. E, para os celíacos, não há nada melhor do que encontrar receitas fáceis, práticas e deliciosas, como é o caso do bolo de fubá sem glúten. Dado pela Nestlé, o passo a passo, que é perfeito para o café da manhã, leva apenas 50 minutos para ficar pronto e rende 12 porções. Confira:

Receita de Bolo de Fubá Sem Glúten

Ingredientes

1 xicara (chá) de leite líquido integral

meia xícara (chá) de óleo

5 ovos

1 xícara (chá) de fubá

1 xícara (chá) de farinha de arroz

1 e meia xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de sementes de erva-doce

1 colher (sopa) de açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata bem o leite líquido, o óleo, os ovos, o fubá, a farinha de arroz e o açúcar. Desligue o liquidificador e junte o fermento em pó e a erva-doce e misture com o auxílio de uma espátula. Despeje a mistura em uma forma de furo central (23 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com açúcar, e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que o palito saia seco ao espetar no centro do bolo. Desenforme, polvilhe açúcar de confeiteiro e sirva.

