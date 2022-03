Censo 2022: seis em cada 10 moradores são mulheres no Nordeste de Amaralina; veja detalhes

Foto: Reprodução/Redes Sociais



Na manhã desta quinta-feira (17), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou o primeiro teste do Censo Demográfico 2022. Os dados revelaram que as mulheres são maioria quando se analisa a população do bairro de Amaralina. Ao todo, são 3.180 habitantes vivem na região e estão divididos entre 56,3% mulheres e 44,7% homens.

Outro dado interessante é o de idosos, que correspondem a 1/4 da população do bairro. Durante o teste, o censo encontrou 1.440 domicílios particulares permanentes ocupados. Na prática, isso significa que nas residências vivem ao menos uma pessoa.

Os agentes do IBGE realizara 1.362 entrevistas (94,6% do total), totalizando,portanto, uma média de 2,3 moradores por domicílio. Essa é a primeira vez que Salvador dispõe de estatísticas oficiais para um de seus 170 bairros, já que, no último Censo, em 2010, a capital baiana ainda não tinha uma lei definindo formalmente os limites desses recortes territoriais.

Censo

O 13º Censo Demográfico brasileiro começa em 1º de agosto de 2022. Trata-se do maior levantamento estatístico do país, único que visita todos os cerca de 71 milhões domicílios existentes nos 5.570 municípios, para mostrar, em detalhes, quantos somos, onde estamos e como vivemos. Na Bahia, a expectativa é recensear cerca de 5 milhões de domicílios, nos 417 municípios.

