Central Plaza Shopping informa vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Central Plaza Shopping informa a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

LOJA CARGO Café do Ponto Gerente KFC Atendente Lu Moreno Vendedor KYW Radical Sports Vendedor

Sobre o Shopping

Localizado na Avenida Dr. Francisco Mesquita, nº 1.000, Vila Prudente, o Central Plaza Shopping Center, inaugurado em setembro de 1999, é um dos Shoppings mais bem ancorados de São Paulo contando com: Centauro, C&A, Cinemark, McDonald’s, Lojas Marabraz, Parks & Games, Popeyes, Burger King, Magazine Luiza, Casas Bahia, Pernambucanas, Ri Happy, Riachuelo, Renner, Lojas Americanas, entre outras, organizadas em um único piso.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Central Plaza e cadastra-se no cargo desejado.Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

