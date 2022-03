Centro de Medicina abre NOVOS empregos no Rio de Janeiro

O Centro de Medicina, rede de exames complementares no Brasil, abre novos empregos no estado do Rio de Janeiro. A companhia está buscando profissionais que tenham todos os requisitos dos cargos disponíveis. Acompanhe as vagas e informações adicionais, abaixo!

Centro de Medicina está recrutando profissionais no Rio de Janeiro

O Centro de Medicina, fundado na década de 70, é uma das maiores empresas de exames no país. Destaque em ressonância magnética e cintilografia, a companhia faz parte do Grupo Hermes, maior referência do Brasil em medicina diagnóstica.

Veja as oportunidades disponíveis e todos os requisitos exigidos:

Técnico de Laboratório : técnico concluído em áreas relacionadas, vivência na função e disponibilidade para trabalho presencial;

: técnico concluído em áreas relacionadas, vivência na função e disponibilidade para trabalho presencial; Auxiliar de Produção PCD : ensino médio concluído, técnico em análises clínicas e experiência na área;

: ensino médio concluído, técnico em análises clínicas e experiência na área; Auxiliar de Produção : desejável estar cursando nível técnico em áreas relacionadas;

: desejável estar cursando nível técnico em áreas relacionadas; Atendente PCD: ensino médio concluído, experiência na função e atendimento ao cliente.

Além da remuneração, a companhia oferecerá aos contratados alguns benefícios, que poderão incluir vale transporte, convênio odontológico, vale refeição e convênio médico.

Dentre as oportunidades disponíveis, alguns cargos são exclusivamente voltados à candidatura de profissionais PCD, visando aumentar ainda mais a diversidade e inclusão em todas as áreas da companhia.

Como realizar a candidatura

Para ocupar uma das funções ofertadas pelo Centro de Medicina, os candidatos que tenham interesse em participar do processo de seleção, deverão obrigatoriamente atender todas as exigências do cargo que pretende atuar. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

