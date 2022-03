Cerca de 30% dos pré-selecionados no Prouni 2022/1 usaram as notas do Enem 2020

O Ministério da Educação (MEC) divulgou um balanço sobre o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2022. De acordo com os dados da pasta, cerca de 30% dos pré-selecionados na 1ª chamada usaram as notas do Enem 2020.

Tradicionalmente, o Prouni usa as notas da última edição do Enem. No entanto, nesta seleção, o Prouni aceitou as notas das duas última edições do exame. Desse modo, os estudantes puderam usar os desempenhos do Enem 2020 e do Enem 2021.

De acordo com o MEC, dos 188.127 candidatos pré-selecionados na 1ª chamada, 55.269 estudantes usaram a nota do Enem 2020 e 132.858 a nota do Enem 2021.

O balanço da pasta aponta ainda que, ao todo, o Prouni 2022/1 recebeu 544.755 inscrições. Os cinco cursos que receberam o maior número de inscritos para esta edição foram, nesta ordem: medicina; direito; enfermagem; psicologia; administração.

A oferta para o Prouni 2022/1 é de 273.001 bolsas de estudos, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais. Conforme dados do MEC, as oportunidades são para 19.584 cursos de graduação. Ao todo, 1.085 instituições particulares de ensino superior ofertaram bolsas em todo o país. Os estados com maior oferta de bolsas foram: São Paulo; Minas Gerais; Paraná; Rio Grande do Sul; e Bahia.

Principais datas do Prouni 2022/1

O MEC liberou o resultado da 1ª chamada do Prouni 2022/1 na última quarta-feira, dia 2 de março. Os candidatos pré-selecionados devem comprovar as informações dadas no ato de inscrição, principalmente as de renda, até o dia 14 de março.

A 2ª chamada está prevista para o dia 21 de março, com o prazo de 21 a 29 de março para comprovar as informações.

Os candidatos que não forem pré-selecionados em uma das chamadas regulares poderão realizar a inscrição na lista de espera nos dias 4 a 5 de abril para continuar na disputa por uma bolsa.

Com informações da Agência Brasil.

