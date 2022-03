Cerimônia do prêmio Barra Mulher acontece nesta quinta-feira em Salvador

A 13ª edição do Prêmio Barra Mulher acontece nesta quinta-feira (10), a partir das 16h30, no Terraço do Shopping Barra, em Salvador. O evento, que volta a ser presencial, é uma das premiações mais relevantes do estado e é realizado pelo Shopping Barra.

O elenco de homenageadas, que só será revelado no dia do evento, foi escolhido por meio de voto aberto ao público pelas redes sociais do Barra, além de uma comissão julgadora que contou com formadores de opinião e, pela primeira vez, todas as mulheres que receberam o troféu Barra Mulher na edição anterior.

Com objetivo de reconhecer o papel e a importância da mulher em diversos setores da sociedade, o prêmio contempla desde personalidades famosas até nomes não muito conhecidos do grande público, mas com atuação expressiva nas respectivas áreas e que geram impacto transformador na vida das pessoas.