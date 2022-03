Quer uma chance para ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Chama reúne oportunidades para jovem aprendiz. O marketplace que conecta consumidores a revendedores de botijão de gás visa recrutar jovens talentos interessados em aprender e colocar sua energia na empresa, que está em franco crescimento, trabalhando diariamente para a construção de uma carreira sólida e cheia de experiências.

Podem se candidatar pessoas com idade entre 18 e 23 anos, com ensino médio completo ou estar cursando. Com duração de até dois anos, o programa engloba oportunidades em customer service e tecnologia, área na qual se apresenta escassez de profissionais.

Nesse sentido, o programa é uma oportunidade única para quem deseja iniciar sua carreira em tecnologia e digital e faz parte da missão da startup de revolucionar a cadeia de entrega de gás de cozinha no Brasil. Segundo a empresa, a iniciativa é uma das oportunidades de potencializar os talentos de jovens promissores, por meio de uma jornada de aprendizado que prevê a vivência dinâmica na rotina da startup, com o acompanhamento de um líder do setor para desenvolver habilidades e competências exigidas no mercado de trabalho.

Sobre a empresa

Lançado em dezembro de 2016, o Chama é um marketplace que conecta clientes a revendedores de gás de cozinha. Em um único ambiente virtual, a plataforma reúne milhares de revendedores regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com um serviço que está presente em São Paulo (capital e região metropolitana), Campinas, Sorocaba, Grande Florianópolis e regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever pelo site do CIEE https://portal.ciee.org.br, responsável pelo recrutamento. Basta cadastrar o currículo na plataforma e, depois, buscar a vaga pela palavra-chave – neste caso, “Chama”. Também é possível enviar currículo diretamente para rh@chamatheapp.com.br.