Chega ao fim o namoro entre Ingrid Ohara e WL Guimarães; saiba o motivo do término

Ingrid Ohara e William Guimarães – mais conhecido como WL -, não formam mais um casal. O namoro entre os dois chegou ao fim nesta quinta-feira (03). A influenciadora digital e o tik toker começaram a namorar no segundo semestre do ano passado.

Nas redes sociais, Ingrid escreveu: “Vou ficar um tempo off até digerir tudo o que aconteceu. Estou com a minha família e amigos mais próximos cuidando de mim”. Willian também usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre o término: “Tá tudo nem, ok? Também vou tirar um tempo com a minha família, pra pensar”.

Os dois, inclusive, já não se seguem mais nas redes sociais. As fotos do casal ainda aparecem no perfil de WL Guimarães.