Chesf anuncia redução da vazão na hidrelétrica de Sobradinho

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) iniciou, nesta quinta-feira (10), o processo de redução da vazão do volume de água da hidrelétrica de Sobradinho, localizada no norte da Bahia. A defluência será de 4 mil m³ por segundo, para 3.500 m³ por segundo. De acordo com o G1 Bahia, até o próximo sábado (12), a vazão deverá ser reduzida para 3 mil m³ por segundo.

A medida foi tomada pela Chesf porque a hidrelétrica está recebendo um menor volume de água nos últimos dias, já que houve redução das chuvas no alto do Rio São Francisco. Em janeiro, a liberação de água nos reservatórios aconteceu por conta das fortes chuvas que caíram em Minas Gerais.

Com a cheia do rio, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) autorizou a liberação da água dos reservatórios das hidrelétricas. Nesta quinta, o reservatório está com pouco mais de 82% do volume útil, e deve chegar a 100% até o final do mês de abril, quando se encerra o período úmido na região norte do estado.

A última vez que o reservatório atingiu o nível de 80% foi em julho de 2020. Apesar da diminuição, a Chesf reforça que as regiões ribeirinhas do rio devem continuar desocupadas, já que ainda existe a possibilidade de chuvas e a vazão pode voltar a subir.

