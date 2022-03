Chuva derruba estrutura do Lollapalooza Brasil 2022; uma pessoa é atingida

Uma estrutura de ferro de um dos standes do Lollapalooza Brasil 2022, caiu na tarde desta sexta-feira (25), após uma forte chuva que atingiu o Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com o portal g1, ao menos uma pessoa foi atingida pela estrutura de ferro. A vítima foi rapidamente atendida por paramédicos que atuam no festival.

Os organizadores do evento evacuaram a área a fim de evitar novos acidentes. Vale destacar que a forte chuva suspendeu os shows do primeiro dia do evento.