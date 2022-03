cidadãos têm um mês para realizar a declaração

Nesta terça-feira (29) começa a contagem regressiva de um mês para o fim do prazo do envio do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, o processo de coleta de documentos se iniciou oficialmente no último dia 7 de março e deverá chegar ao fim no próximo dia 29 de abril deste ano.

O fato é que a grande maioria das pessoas ainda não enviou nenhum documento. Ainda de acordo com as informações da Receita Federal, pouco mais de 7 milhões de brasileiros enviaram as suas declarações. Os números levam em consideração a atualização da última sexta-feira (25), ou seja, não pegam os dados de quem enviou depois desse prazo.

Pelos números, dá para dizer que pouco mais de 24 milhões de brasileiros ainda não enviaram nada, mesmo com a obrigação de fazer o envio. A Receita Federal afirma que a grande maioria das pessoas deixou para realizar a declaração apenas no final do prazo e o fato é que isso pode ser perigoso.

A Receita explica que os cidadãos que optam por fazer a declaração logo nos primeiros dias, têm naturalmente mais chances de receber uma possível restituição logo nos primeiros lotes no segundo semestre. Por isso, a principal dica agora é tentar enviar os documentos o quanto antes.

Ainda de acordo com a Receita, o cidadão que deixa para realizar a declaração apenas na última hora, pode ter menos chances de corrigir possíveis erros nos documentos. Além disso, vale sempre lembrar que os indivíduos que não fizerem o envio até a data limite podem ter que pagar uma multa.

Mudanças

Neste ano de 2022, a Receita Federal decidiu aplicar algumas mudanças no sistema de declaração do Imposto de Renda. As alterações, no entanto, não mudam a estrutura da lógica dos pagamentos desse imposto.

Uma das alterações é a questão do pix. A partir deste ano, os cidadãos passarão a ter a possibilidade de receber e restituição da declaração por essa forma de pagamento. Os lotes serão liberados a partir do segundo semestre.

Outra novidade é a questão da declaração pré-preenchida. Trata-se de um documento que o cidadão pode baixar para que ele preencha apenas alguns pontos que faltam. Assim, ele não precisa pesquisar todos os dados mais uma vez.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda

De acordo com a Receita Federal, a regra geral é que as pessoas que tenham recebido rendimentos tributáveis acima do limite de R$ 28.559,70 em 2021 precisam fazer a declaração em 2022. Mas esse não é o único caso. Veja mais situações abaixo:

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite (R$ 40.000,00);

Obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima do limite (R$ 142.798,50);

Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima do limite (R$ 300.000,00);

Optou pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro, no prazo de 180 dias;

Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro do ano-calendário.