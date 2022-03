Cidades baianas recebem Wi-Fi gratuito em praças públicas; saiba quais

Praças públicas de 200 cidades baianas vão receber wi-fi gratuito por meio do projeto Conecta Bahia. A informação foi divulgada neste domingo (13) pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), do governo do estado.

Com investimento inicial estimado em quase R$ 2 milhões, a iniciativa conta com recursos próprios e emendas estaduais e federais para oferecer conectividade aos municípios.