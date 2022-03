Cidoca e Ivana Toledo podem fazer dobradinha para estadual e federal em 2022

O vereador por Penedo, Alcides Andrade Neto (Cidoca) e a ex-vereadora Ivana Toledo, podem formar uma dobradinha para disputar as eleições de 2022, sendo Cidoca pré-candidato a deputado estadual e Ivana, pré-candidata a deputada federal.

Os encontros recentes de Cidoca e Ivana para conversas sobre a conjuntura política estadual, levantaram uma série de especulações para 2024, ano de um novo pleito eleitoral onde serão eleitos prefeitos e vereadores. No entanto, em conversa com Cidoca, o mesmo confirmou que as conversas foram em torno de uma possível dobradinha entre os dois no cenário político de 2022.

A possível dobradinha foi abençoada pelo deputado Bruno Toledo que se filiou recentemente ao MBD e abre mão do apoio de Ivana em Penedo, para marchar junto a seu grupo com Cidoca. Em relação aos partidos em que ambos estariam filiados, a informação é de que os dois podem se filiar ao Partido Verde. Por enquanto a possibilidade de uma dobradinha é bem possível, enquanto a dobradinha Guilherme Lopes e Március Beltrão tem sido algo bem real.