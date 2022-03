Cinco dicas para transformar um quintal pequeno em um espaço confortável e aconchegante

O cômodo, que reúne diversas utilidades entre elas passar um tempo com a família, ler um livro, tomar um sol ou até mesmo dar uma festa, pode ser renovado, mesmo em espaço reduzido, com cinco dicas especiais.

Aproveite todos os cantos: explore todos os cantos do ambiente com sofás de canto, jardim vertical, vasos suspensos, lanternas e quadros.

Crie horta em vasos: além de ganhar espaço com a técnica, a decoração com vasos dá um toque de frescor na decoração, além de incorporar a natureza ao ambiente e poder ser feita de forma reciclável com latas e garrafas pet.

Abuse na decoração com madeira: o estilo rústico é ideal para ser incorporado ao espaço pequeno, para não criar confusão dos elementos. Ele conversa bem com o estilo natural e o jardim, além de trazer um ar sofisticado ao ambiente.

Acrescente cadeiras suspensas na composição do quintal: além de ocupar menos espaço, as peças também trabalham no aspecto do conforto e aconchego. Elas podem ser acrescentadas no formato de balanço ou fixa.