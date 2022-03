Cinco suspeitos de tráfico e homicídios entram em lista dos mais procurados da Bahia

Cinco procurados, suspeitos pelas práticas de homicídios e tráfico de drogas foram inseridos no “Baralho do Crime” da Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta quarta-feira (16). Os homens agora fazem parte da seleção dos criminosos mais procurados da Bahia.

A relação dos integrantes do Baralho do Crime pode ser consultada no site. Informações sobre esses e outros suspeitos devem ser repassadas para o Disque Denúncia, por meio do telefone 181 ou através da plataforma on-line do ‘Denuncie Aqui’, de forma gratuita e sigilosa.

