Cis-Verde – MG anuncia Concurso público para Médicos

Edital oferece 07 vagas de nível superior no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Cis-Verde

No estado de Minas Gerais, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Cis-Verde, da cidade de Carangola, anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 07 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Médico Ortopedista (1 vaga); Médico Reumatologista (1 vaga); Médico Psiquiatra (1 vaga); Médico Anestesista (1 vaga); Médico Oftalmologista (1 vaga); Médico Neurologista (1); Médico Neuropediatra (1) e .

O salário oferecido é no valor de R$ 3.134,40, por carga horário 12 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 2 de maio (a partir das 8h) até às 20h do dia 31 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Staff Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, saúde pública e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de junho de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022