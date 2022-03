Clareamento em casa? Aprenda três maneiras de abrir a cor do cabelo sem pintar

Foto: Reprodução/Instagram

Após descolorir ou tingir o cabelo, não são poucos os cuidados necessários para manter os fios saudáveis. Por isso, há quem busque por alternativas menos agressivas para clarear as madeixas. As informações são do Steal The Look.

Existem algumas técnicas, dentre elas receitas caseiras, que abrem a cor do cabelo. Então, por mais que o resultado não sejam fios loiríssimos, já vale a pena testar os clareamentos para obter um tom mais claro. Confira:

Chá de Flor de Camomila

Adicione as flores secas ou os sachês na água quente, tampe e deixe descansar por cerca de uma hora. Umedeça os fios com o chá, deixe agir por 25 minutos e, depois, lave o cabelo como de costume. Veja a proporção indicada:

uma xícara de flores secas de camomila ou quatro sachês de chá

500 ml de água fervente

Condicionador com canela

Para esse passo a passo, basta adicionar duas colheres de canela em pó para três colheres de condicionador e aplicar nos fios úmidos. Deixe agir por quatro horas e depois enxágue para remover todo o produto.

Shampoozada

A shampoozada nada mais é do que pó descolorante, água oxigenada e shampoo neutro. Por ter ingredientes mais potentes na composição, é necessário um cuidado maior para não manchar o cabelo. Assim que a mistura estiver pronta, aplique nos fios molhados, massageie e deixe por cerca de 30 minutos agindo. Confira a receita:

Para uma medida de pó descolorante coloque duas de água oxigenada. Antes de realizar a mistura, acrescente duas medidas do shampoo escolhido.

